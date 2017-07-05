Уроженец Узбекистана имел отношения с несовершеннолетней жительницей Владивостока

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Советском районе Владивостока. Заявление в полицию принесла мама 13-летней девочки, которая рассказала об интимной связи между ее дочерью и 25-летним уроженцем Узбекистана. Личность преступника установлена, мужчина задержан. Парень в содеянном сознался, а также в подробностях рассказал, где и как проходили встречи с несовершеннолетней. Кроме того, мужчина и потерпевшая утверждают, что интимные отношения между ними происходили по обоюдному согласию.

В пресс-службе СКР по Приморью корреспонденту РИА VladNews сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Расследование уголовного дела продолжается.

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