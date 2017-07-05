В Приморье старший инспектор ДПС подозревается в крупном мошенничестве

Ущерб превысил 1 млн рублей

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В Приморье старший инспектор ДПС обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру каря.

Установлено, злоумышленница, вступив в сговор с заместителем командира и числящимся старшим инспектором группы этого же батальона, решили путем обмана присвоить бюджетные средства.

В период с октября 2012 по апрель 2014 года ст.инспектор вносила в табели учета рабочего времени и расчеты оплаты труда группы по ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю сведения о якобы выполняющем трудовые функции, однако реально не работавшем в батальоне ГИБДД старшем инспекторе.

Таким образом, ущерб составил почти 1 млн. 300 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

В отношении иных участников преступной группы уголовные дела уже рассматриваются судом. Иск о возмещении ущерба заявлен в рамках рассмотрения основного дела.