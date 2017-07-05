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Дело Пушкарёва

Очередное рассмотрение дела Игоря Пушкарева состоится в Москве

Суд рассмотрит жалобу защиты временно отстраненного главы Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Московский городской суд в четверг, 6 июля, рассмотрит апелляционную жалобу защиты временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева и директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Об этом сообщил РИА VladNews адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий. 

Защитники попытаются обжаловать решение Мосгорсуда от 25 мая 2017 года об очередном продлении срока содержания под стражей Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову еще на три месяца, до 1 сентября 2017 года. 

Заседание назначено на 12.00 по московскому времени.

Напомним, Игорь Пушкарёв, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию "Востокцемент") и Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года, в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкарёвых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

Несмотря на то, что формально следствие по уголовному делу закончено, сторона обвинения всё равно ходатайствовала о продлении мер пресечения всем подозреваемым. На сегодняшний день Игорь Пушкарёви Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина». Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Как сообщил политолог Павел Наливайко в эфире программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио "Лемма", вполне вероятно, что судебный процесс по уголовному делу «братьев Пушкарёвых» начнётся уже осенью во Владивостоке.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

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