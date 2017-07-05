Владимир Путин наградил Си Цзиньпина Орденом св. Андрея Первозванного

И отметил, что не первый год знает ​председателя КНР

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву по приглашению президента России Владимира Путина, был награжден главой РФ Орденом св. Андрея Первозванного, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Кремля. этим орденом видные государственные и общественные деятели, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики награждаются за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Также этим орденом могут быть награждены за выдающиеся заслуги перед РФ главы зарубежных государств.

- Этот орден – свидетельство признания Россией Ваших особых заслуг в развитии всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами, в укреплении дружбы между народами двух стран, - сказал Владимир Путин Си Цзиньпину. - Вы всегда были и остаётесь последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга. Отмечу, что при Вашей непосредственной поддержке реализуются крупнейшие двусторонние проекты в торгово-экономической, военной, военно-технической, гуманитарной и других областях. Заметно активизировалось взаимодействие наших стран и на международной арене.

В ответном слове Си Цзиньпин сказал:

- Президент наградил меня орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Это для меня большая честь. Считаю, что это не только почётно лично для меня, но и отражением большого внимания российской стороны к развитию китайско-российских отношений, это показывает искреннее чувство дружбы российского народа к китайскому народу. Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поблагодарить президента Путина лично, также дружеский российский народ.

В настоящее время китайско-российское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие переживает наилучший период в истории. Обе стороны в духе равенства и доверия, взаимной поддержки, совместного процветания, многовековой дружбы прилагают усилия к укреплению политического взаимного доверия, активно продвигают сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» и ЕАЭС, на международной арене поддерживают тесную координацию и взаимодействие, что значительно способствует собственному развитию и процветанию обеих сторон, а также является важным стимулом и даёт положительную энергию в поддержании мира и стабильности на планете.

Мы настроены на наращивание взаимной поддержки и всестороннего сотрудничества, продвигать наше сотрудничество вперёд для достижения больших реальных результатов на благо наших народов и народов всего мира. Мы полны уверенности в развитии китайско-российских отношений.

Я буду бережно хранить этот орден как знак китайско-российской дружбы, буду твёрдо и неуклонно продвигать наше всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие непрерывно.

"Но я знаю господина Си Цзиньпина уже не первый год. Он хоть и возглавляет великую державу, великую страну, но всегда в личном плане проявляет известную скромность и предпочитает о себе не говорить. Но я бы хотел подчеркнуть, что именно он руководит китайской внешней политикой. И я знаю не понаслышке, потому что мы с ним работаем вместе, что он лично вносит огромный вклад в развитие двусторонних связей и принимает решения по ключевым вопросам российско-китайских отношений. И мы это очень ценим, хочу это подчеркнуть," - отметил Владимир Путин.