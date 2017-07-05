Дрифт на пляже в Хабаровске закончился аварией

Информации о пострадавших нет

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Безобидное развлечение стало причиной аварии в Хабаровске, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел на одном из пляжей Хабаровска. Водитель джипа марки Toyota Land Cruiser Prado решил повторить легендарный арабский дрифт. Стоит отметить, что сначала у него это неплохо получалось. Заходя на очередной круг, габаритный автомобиль не устоял на колесах и перевернулся на крышу.

Информация о пострадавших не сообщается.

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