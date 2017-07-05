Дмитрий Бутенко: Во Владивостоке единственный эстрадный оркестр хорошего уровня

Жители Владивостока увидят закрытие филармонического сезона

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

С сегодняшнего дня в фойе Приморской краевой филармонии пройдет ярмарка абонементов, где жители и гости Владивостока смогут приобрести билеты на концерты филармонических коллективов по выгодной цене. А с 6 по 8 июля на сцене филармонии пройдут концерты торжественного закрытия 78 сезона, сообщает РИА VladNews.

В четверг, 6 июля, для жителей Владивостока пройдет «Парад солистов», где выступит с заключительным концертом сезона Тихоокеанский симфонический оркестр. Участники исполнят яркие арии из опер Русских и Зарубежных композиторов, популярные вокальные дуэты и инструментальные оркестровые миниатюры.

Художественный руководитель и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов в ходе пресс-конференции сообщил, что концерт надолго запомнится жителям Владивостока.

«Это уникальный концерт, где заявлены 26 солистов, которые изъявили желание принять участие. В их число входят и солисты Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской филармонии. От себя скажу, что концерт очень яркий, броский. Настоящий «Парад солистов», - сообщил Анатолий Смирнов.

В субботу, 8 июля, заключительный концерт сезона даст и Эстрадный оркестр Приморской филармонии. Коллектив представит программу «Romanticcollection», где прозвучат эстрадные хиты таких исполнителей как Madonna, группы «SPACE».

Дирижер эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии Дмитрий Бутенко в ходе пресс-конференции сообщил, что во Владивостоке очень много хороших эстрадных артистов.

«Во Владивостоке очень хороший выбор эстрадных вокалистов. Вообще эстрадное направление в России, не считая её центральной части, никак не развито. Ни одна филармония не может показать наличие эстрадного оркестра. Я смело могу сказать, что во Владивостоке, не считая Новосибирск, находится единственный эстрадный оркестр, причем достойно приличного уровня», - сообщил Дмитрий Бутенко.

Отметим, что ярмарка абонементов, которая пройдет в фойе Приморской филармонии с 5 по 8 июля, предоставит возможность любителям симфонической музыки приобрести билеты по выгодной цене. Помимо этого, Поклонники искусства смогут купить билеты на концерты XIV Международного джазового фестиваля со скидкой 20%.