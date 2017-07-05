УМВД Владивостока: погибший мотоциклист угнал транспорт и проехал на нем всего 50 метров

В День города во Владивостоке погиб байкер

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Мотоциклист, погибший в аварии на День города, разбился на украденном мотоцикле, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В пресс-службе УМВД Владивостока корреспонденту сообщили, что мотоцикл, ставший участником аварии в районе проспекта Народный, 19, действительно числился в угоне. Водитель транспортного средства обучение на право управления мотоциклом не проходил.

"По факту случившегося будет возбуждено уголовное дело, которое прекратится в связи со смертью подозреваемого", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, авария произошла в День рождения Владивостока. 33-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла марки Honda CB 400SF и совершил столкновение с бетонным ограждением. Карета скорой помощи доставила пострадавшего в реанимацию, где позже от полученных травм он скончался. Как стало известно, мотоцикл был угнан погибшим.

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