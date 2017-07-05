Доллар практически достиг 60 рублей

Курс валют на 5 июля

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.22 рублей, а евро - 67.29 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики в своих прогнозах сообщают, что сегодняшние курсы иностранных валют дают возможность предположить отсутствие "каких-то серьезных колебаний в ближайшее время. По их мнению, на протяжении всей недели курс будет оставаться более-менее стабильным.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в ББР Банке за 59.55 рублей, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 59.00 рублей.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке ФИНАМ за 67.48 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 67.10 рублей за один евро.