Житель Приморья ограбил пенсионерку, чтобы купить алкоголь и продукты

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 81-летней жительницы села Турий Рог о хищении у нее денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, которые опросили потерпевшую, установили возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимого 39-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что не имеет постоянного места работы, живет за счет случайных заработков. В последнее время помогал потерпевшей по хозяйству. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, злоумышленник вошёл в дом, похитил из кошелька денежные средства, на которые впоследствии купил алкоголь и продукты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 2 лет.