В мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн появились новые возможности

Приложение стало более качественно распознавать электронные версии и фотографии счетов

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Привычные шаблоны платежей Сбербанк Бизнес Онлайн стали доступны и в мобильном приложении. Они позволяют проводить частые платежи быстро и без лишних усилий. Пользователям не нужно заполнять платёжное поручение с нуля: достаточно один раз сохранить шаблон и затем, при необходимости, его редактировать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Кроме того, пользователи мобильного приложения могут увидеть доступную сумму овердрафта. Она отображается на обновлённых «карточках» счетов в верхней части экрана.

В приложении появилась информация по наложенным на счета арестам и ограничениям, а именно название органа, наложившего арест, а также сумма.

Приложение стало более качественно распознавать электронные версии и фотографии счетов в различных форматах для быстрого формирования платёжных поручений. В дополнение к этому появилась функция сканирования, распознавания и автоматического заполнения платёжного поручения по QR-коду на счёте.

Кроме того, «Сбербанк Бизнес Онлайн» теперь адаптирован с помощью технологии VoiceOver для людей с нарушениями зрения. Разработчики приложения собирают отзывы пользователей об их опыте использования этой функции. Отправить свои впечатления и предложения можно на beta-msbbol@sberbank.ru.