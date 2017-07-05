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Пожизненное заключение грозит наркоторговцу из Приморья за 3 килограмма героина

Мужчина несколько лет прожил по поддельному паспорту
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Пожизненное заключение в исправительной колонии грозит наркоторговцу из Приморья за 3 килограмма героина; материалы дела переданы в суд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2016 года  29-летний житель Приморья приобрел наркотик в Московской области и хранил с целью последующей реализации.

Сообщение о перевозке наркотиков в особо крупном размере сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО получили от коллег из отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Хабаровской таможни.

Операция по задержанию подозреваемых была тщательно спланирована и велась под контролем оперативных служб обоих ведомств.

За автомобилем ВАЗ, в котором, по предварительным данным, находились наркотики, было установлено круглосуточное наблюдение. Злоумышленники спрятали наркотики в тайник под обшивкой заднего сиденья транспортного средства, а сам автомобиль погрузили в автовоз, который двигался из Москвы в Хабаровск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции наркотическое средство было изъято, а на его место в автомобиль помещен муляж. Всего из тайника было изъято три больших и один маленький сверток, общим весом 2,7 килограммов наркотического средства. Это был героин в особо крупном размере.

В дальнейшем автомобиль марки ВАЗ автовозом был доставлен в Хабаровск и помещен на одну из улиц города.

При попытке извлечь муляж наркотического средства из тайника сотрудниками транспортной полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии жители Москвы и Приморья были задержаны.

Установлено, что злоумышленник из Приморского края ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, с 2011 года он жил по поддельному паспорту гражданина РФ, и преступление с 2,7 кг героина совершил под другим именем.

Дело по  части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц) и части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) направлено в суд.

Максимальная санкция предусматривает пожизненное лишение свободы.

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