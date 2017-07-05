Во Владивостоке продолжается чемпионат Приморья по картингу. В очередном этапе гонщикам пришлось совладать с непредсказуемой погодой. С ней же пришлось бороться и нашим ориентировщикам, которые выступали на чемпионате и первенстве Дальнего Востока по спортивному ориентированию. А вот жарко скоро будет на острове Русском. Там, в очередной раз пройдет культурно-спортивный фестиваль под названием "Лето на Русском", сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке продолжается чемпионат Приморья по картингу
Новости спортаВладивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.
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