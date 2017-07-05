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​Дерзкая мотоциклистка устраивает аварийные ситуации на дорогах Владивостока

Момент конфликта с автомобилистом попал на камеру видеорегистратора
Фото: Pichost.me Фото: Pichost.me
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Дерзкая мотоциклистка гоняет по дорогам Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе остановки Покровский парк. Девушка, управляющая мотоциклом, слишком дерзко повела себя на трассе. Водитель авто планировал перестроиться, когда внезапно его подрезала мотоциклистка. Со слов водителя, когда она начал совершать маневр, в зеркалах мотоциклистки не было. Обогнав автомобиль, девушка показала водителю авто непристойный знак - средний палец. На светофоре автолюбитель и "мотоледи" встретились, и между ними состоялся крайне неприятный разговор на повышенных тонах со стороны девушки.

Мотоциклистка сообщила, что дома ее ждет грудной ребенок, именно поэтому автомобилисту не мешало бы при построении смотреть в зеркала, дабы избежать аварийной ситуации. Владелец четырехколесного транспорта в свою очередь апеллировал тем, что носиться с такой скоростью в черте города не стоит, потому что это уже, как минимум, нарушение ПДД и угроза создания аварийной ситуации. Не дождавшись зеленого сигнала светофора, девушка рванула с места.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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