В медико-социальном отделении детской клинической больницы №2 живут дети в возрасте от 1 месяца до 4 лет. От кого-то из них родители отказались сами, других забрали органы опеки. Часть детей – с отклонениями здоровья и ВИЧ-инфицированные. Сделать их дни чуть более праздничными работникам больницы помогают благотворительные организации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Отказнички Владивостока нуждаются во внимании
Не отказывайся от добраВладивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.
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