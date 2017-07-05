Отказнички Владивостока нуждаются во внимании

Не отказывайся от добра

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В медико-социальном отделении детской клинической больницы №2 живут дети в возрасте от 1 месяца до 4 лет. От кого-то из них родители отказались сами, других забрали органы опеки. Часть детей – с отклонениями здоровья и ВИЧ-инфицированные. Сделать их дни чуть более праздничными работникам больницы помогают благотворительные организации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.