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В ХК «Адмирал» появился новый нападающий

Воспитанник московского «Спартака» переезжает во Владивосток
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В ХК «Адмирал» появился новый нападающий в результате обмена между ЦСКА и приморским клубом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

23-летний нападающий Георгий Сергеенко в результате обмена между ЦСКА и «Адмиралом» переезжает во Владивосток. Столичный клуб получит денежную компенсацию.

Георгий – воспитанник московского «Спартака». В МХЛ выступал за «Белых Тигров» из Оренбурга и «Красную Армию». За три сезона в МХЛ в 164 матчах набрал 129 (56+73) очков. Последние два сезона играл в фарм-клубе ЦСКА – чеховской «Звезде» – в Высшей лиге: на его счету в 94 играх 34 (16+18) очка.  

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