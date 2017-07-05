День семьи, любви и верности будущие родители отпразднуют в роддоме Владивостока

Стать гостями праздника могут все желающие

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Будущих родителей, ожидающих рождение малыша, приглашают отметить День семьи, любви и верности. Торжественное мероприятие пройдет в роддоме № 3 Владивостока накануне праздника – в пятницу, 7 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, День семьи, любви и верности – одно из важнейших событий в календаре праздничных дат учреждения. Открытые мероприятия, посвященные этому дню, проходят в роддоме ежегодно и каждый раз объединяют десятки супружеских пар, готовящихся к встрече со своим ребенком. «Такое внимание со стороны будущих родителей неслучайно, - считает Светлана Викторовна, - ведь Святые Петр и Феврония Муромские, которых мы вспоминаем 8 июля, являются в православии небесными покровителями семьи и брака. Их история – это олицетворение любви, верности и посвящения себя заботе о близком человеке, пример того, когда семейные ценности ставятся выше любых других благ. Вот почему для нас и наших пациентов так важен этот светлый праздник, напоминающий о том, что самое дорогое в жизни – это любящая семья».

Программа предстоящего торжества насыщенна и разнообразна. Откроет его выступление главного врача КГБУЗ «ВКРД № 3» Светланы Сагайдачной, которая поздравит присутствующих с Днем семьи, любви и верности и расскажет о самых значимых достижениях родильного дома, произошедших в учреждении в последние несколько месяцев и направленных на повышение качества оказания медицинской помощи женщинам и их малышам. Далее для гостей мероприятия проведут презентацию «третьего» роддома Владивостока, во время которой особое внимание будет уделено так называемым «семейным» родам, проходящим в присутствии партнеров – как правило, супругов женщин, но иногда также их мам и даже свекровей. К слову, в родильном доме № 3, где такие роды практикуют на протяжении уже 10 лет, на их долю ежегодно приходится примерно 20 % от общего числа.

После информации о роддоме женщин, готовящихся к скорому материнству, ожидает подарок от коллектива КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр». Специалисты отделения психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи учреждения проведут для будущих мам сеанс арт-терапии, в процессе которого его участницы создадут собственных кукол-ангелов. Их изготовление является важной частью традиций древних славян, которые отводили им особенную роль в жизни женщины. Они помогали и оберегали, а их образ отождествлялся с самой хозяйкой, чьи черты находили отображение во внешности куклы. Эти уникальные творения будут хранить в себе все положительные эмоции, которые испытывает их автор, и станут настоящими талисманами для беременных женщин.

В завершении встречи супружеские пары смогут также посетить с экскурсией родильный дом № 3, а именно – его акушерский корпус. Будущих родителей познакомят с оснащением родзалов и палат для совместного пребывания матери и ребенка, устройством быта молодых мам и новорожденных.

Стать гостями праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности, могут все желающие. Мероприятие состоится в пятницу, 7 июля, в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3» (ул. Калинина, 55, 1-й этаж). Начало – в 14 часов.