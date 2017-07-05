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Приморье едва не накормило Благовещенск порченой рыбой

Экономия топлива при перевозке напрямую сказывается на здоровье потребителей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

18 тонн частично размороженной рыбы обнаружено на выезде из Приморского края (в поселке Лучегоск) сотрудниками ДПС и инспекторами Россельхознадзора при осмотре рефрижераторной фуры из Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росельхознадзора. Продукция направлялась в город Благовещенск.

Как выяснилось на месте, водитель попросту отключил на время пути рефрижераторную установку. Как показали замеры, температура в толще мороженых наваги, минтая, фарша и филе минтая составила от минус 11 °С до минус 13 °С при необходимых минус 18 градусах.

Причём, как пояснил водитель автотранспортного средства в своём объяснении при составлении административного протокола, в пути произошло оттаивание рефрижераторной установки, которую он сам и отключил. В результате температура стала повышаться.

По информации специалистов Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, при условиях, когда температура падает до -14…-16 градусов, с рыбной продукции сходит ледяная глазурь, которая предохраняет рыбу от соприкосновения с воздухом и препятствует процессам её окисления. В результате несоблюдения температурного режима при длительной транспортировке рыбной продукции теряются её качественные и питательные свойства. Потери температуры негативно влияют на внешний вид поставляемой рыбы, делая её непривлекательной для покупателей.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится разбирательство.

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