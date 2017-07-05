Совместный проект газеты «Владивосток», отмечающей свой день рождения, и галереи Артэтаж, оценили горожане. «Объектив «Владивостока», - так называется персональная выставка фотографа Алексея Воронина. Она напомнила о самых ярких событиях, явлениях и фактах, которые канули бы в лету, если бы не глаз мастера. Ценителям фотоискусства теперь есть, что обсудить в социальных сетях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток через объектив фотокамеры
Персональная выставка фотографа Алексея ВоронинаВладивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
11:51, 05 июля 2017 Владивосток: кража кончиками пальцев
Идеальная обстановка для вора-карманника
15:35, 04 июля 2017 Гимнасты из Владивостока выиграли 2 миллиона
Финал "Broadway show"
13:31, 04 июля 2017 Владивосток отметил день рождения
157 лет
09:36, 04 июля 2017 В честь празднования дня города во Владивостоке прошел Всероссийский турнир по самбо и сумо
Из самбо в сумо
16:15, 01 июля 2017 Приморцы помогают воспитанникам Русфонда
От сердца к сердцу
13:59, 01 июля 2017 Инвалиды Приморья впервые провели первенство по стритболу на колясках
С коляски в кольцо
12:33, 01 июля 2017 Владивосток сегодня празднует день города
Праздничные мероприятия продлятся до самого вечера