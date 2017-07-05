Владивосток через объектив фотокамеры

Персональная выставка фотографа Алексея Воронина

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Совместный проект газеты «Владивосток», отмечающей свой день рождения, и галереи Артэтаж, оценили горожане. «Объектив «Владивостока», - так называется персональная выставка фотографа Алексея Воронина. Она напомнила о самых ярких событиях, явлениях и фактах, которые канули бы в лету, если бы не глаз мастера. Ценителям фотоискусства теперь есть, что обсудить в социальных сетях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.