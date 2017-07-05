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Во Владивостоке ограбили букмекерскую контору

Серьезные травмы получил кассир заведения
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ограбление, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе дома по улице Русская, 74а, где расположилась букмекерская контора. Момент ограбления зафиксировала камера видеонаблюдения. На видеокадрах отчетливо видно, как в помещение вошли двое неизвестных. Один из них напал на сотрудницу конторы, начав избивать ее палкой по голове, второй тем временем перепрыгнул через прилавок и, собирая выручку, также попутно начал избивать девушку. 

Как выяснилось, кассиру проломили голову и раздробили руку. Однако руководство компании в случившемся обвинило именно девушку, апеллируя тем, что она слишком громко кричала.

Стоит отметить, что в конторе отсутствовали элементарные средства безопасности в виде кнопки вызова охраны.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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