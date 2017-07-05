Во Владивостоке ограбили букмекерскую контору

Серьезные травмы получил кассир заведения

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ограбление, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе дома по улице Русская, 74а, где расположилась букмекерская контора. Момент ограбления зафиксировала камера видеонаблюдения. На видеокадрах отчетливо видно, как в помещение вошли двое неизвестных. Один из них напал на сотрудницу конторы, начав избивать ее палкой по голове, второй тем временем перепрыгнул через прилавок и, собирая выручку, также попутно начал избивать девушку.

Как выяснилось, кассиру проломили голову и раздробили руку. Однако руководство компании в случившемся обвинило именно девушку, апеллируя тем, что она слишком громко кричала.

Стоит отметить, что в конторе отсутствовали элементарные средства безопасности в виде кнопки вызова охраны.

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