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Фоторепортажи

Мамвель Киракисян - о демонтаже рельсов на Народном проспекте Владивостока

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке полным ходом идут работы по демонтажу рельсов трамвайной линии некогда популярного в приморской столице пассажирского транспорта. Вот что увидел фотокорреспондент РИА VladNews, побывавший на месте событий.


Только совсем ленивый водитель, теряющий драгоценное время в автомобильных пробках на Народном проспекте, не костерит администрацию города, затеявшюю  этот ремонт. Недовольство горожан вполне понятно, но придется немного потерпеть, говорит руководитель работ - мастер Мамвель Киракисян. 

"То, что мы делаем сегодня, нужно было сделать даже не вчера, а сразу же, как было принято решение о закрытие трамвайной ветки, - рассказал мастер корреспонденту РИА VladNews. - В итоге годы сделали свое дело, и нам приходится буквально выгрызать каждый рельс, а это время... Но и оставлять все, как есть, тоже не дело. Это и безопасность дорожного движения, и более быстрый износ дорожного покрытия... Оставлять гору ценного металла в земле тоже не по-хозяйски. Но мы справимся, ведь в трудовом коллективе ООО Федералстроя, а именно это предприятие проводит реконструкцию дорожного покрытия, работают настоящие мастера своего дела. Взять хотя бы Саркиса Попяна или Ваника Мурадяна, или Гамлета Миртяна ... Они давно уже доказали свой высокий профессионализм на строительных обьектах Владивостока". 

Работа идет полным ходом, а это значит, уже скоро город получит еще одну дорогу, отвечающую самым высоким требованиям. 

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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