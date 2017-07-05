Стали известны подробности аварии с участием двух грузовиков во Владивостоке

Водитель одного из ТС был госпитализирован в реанимацию

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности аварии с участием двух грузовиков на объездной дороге Седанка-Патрокл во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, Столкновение произошло в районе дома №32 по улице Басаргина в светлое время суток.

За рулем автомобиля Isuzu Elf находился 38-летний мужчина. Грузовик двигался со стороны Седанки в сторону острова Русский. По предварительным данным, шофер не выдержал дистанцию с двигавшимся впереди грузовиком ЗИЛ-131. за рулем которого был мужчина 1980 года рождения.

Водитель Isuzu получил сочетанную травму, был госпитализирован в реанимацию.

Детали ДТП выясняются.

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