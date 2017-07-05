Общественный транспорт и час-пик – идеальная обстановка для вора-карманника. При помощи одних только пальцев эта каста преступников может оставаться незамеченной. Мало кто знает, но у тех, кого в простонародье называют «щипачами» есть даже свой кодекс чести, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток: кража кончиками пальцев
Идеальная обстановка для вора-карманникаВладивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.
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