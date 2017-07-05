Во Владивостоке обнаружено 12 тонн контрафактного алкоголя

Продукция была изъята

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока обнаружен нелегальный склад алкогольной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в складских помещениях, расположенных в Советском районе приморской столицы, местный житель незаконно производил и осуществлял продажу алкогольной продукции, не имея лицензии на право ее реализации и хранения. Работники склада разводили спирт и разливали его в пятилитровые канистры для последующей реализации

В помещениях обнаружены 12 тонн разведенной спиртосодержащей жидкости. Все спиртное изъято и передано на ответственное хранение.

В отношении 26-летнего частного предпринимателя составлены административные.

Материалы об административном правонарушении переданы в мировой суд для принятия решений по существу.

По факту производства, хранения или перевозки в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.