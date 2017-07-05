Необычное ДТП произошло во Владивостоке 10:10, 05 июля Необычное ДТП произошло во Владивостоке (Эксклюзив)
В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекцию 10:05, 05 июля В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекцию (Эксклюзив)
Утро в Приморье началось с «перевёртышей» 10:00, 05 июля Утро в Приморье началось с «перевёртышей» (Фото)
Новостная лента
Июль, 05 среда
10:21
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
10:21
Получасовой «апокалипсис»: ливень и гроза во Владивостоке Видео
10:15
Общественные организации продолжают получать субсидии от администрации Владивостока
10:10
Необычное ДТП произошло во Владивостоке Эксклюзив
10:05
В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекцию Эксклюзив
10:00
Утро в Приморье началось с «перевёртышей» Фото
09:47
На острове Русский отдыхающие заметили акулу крупных размеров Видео
09:36
Приморский океанариум прокомментировал видео с купанием в бассейне с белухами Видео
09:34
Сотрудница Приморского океанариума избежала суда за выбитый на Русском «страйк» из пешеходов Видео
09:25
Два междугородних автобусных рейса из Владивостока отменены
09:07
СК «Чемпион» провел спортивное мероприятия для жителей города Фото
08:36
Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, три – с опережением
08:20
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июля Адреса
08:19
Во Владивостоке сегодня +29 °C
08:02
В Приморье школьников кормили едой с бактериями кишечной палочки
07:33
Гороскоп на 5 июля
06:18
Ремонт улицы Верхнепортовой начался во Владивостоке
05:28
Познавательные мероприятия в честь Дня города проходят в библиотеках Владивостока
04:02
В приморской столице ведется прием заявок на участие в турнире по футболу среди дворовых команд
03:30
Ученые нашли новую причину землетрясений
02:25
Ученые узнали, сколько лет жизни отнимает плохая экология
01:19
Ученые рассказали, чем опасен солнечный загар
00:14
У предприятий Владивостока еще есть время подать заявку на участие в конкурсе по охране труда
Июль, 04 вторник
23:27
Для воспитанников пришкольных лагерей во Владивостоке организовали игру
22:29
Во Владивостоке назовут победителей конкурса по пропаганде ЗОЖ
21:11
Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств Адреса
20:37
Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья
19:26
Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет
18:27
В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта
18:10
Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек
17:59
Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье Видео
17:53
Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4158 (97) от 05 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
157 лет, а все молодой!
Природа – мать наша.
Тайга вернула погибший самолет. Через 70 с лишним лет
Кот не пустил хозяйку домой
А еще здесь отличное поле для гольфа
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Общественные организации продолжают получать субсидии от администрации Владивостока

Список получателями субсидий в этом году
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока продолжает оказывать финансовую поддержку общественным некоммерческим объединениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Одними из видов поддержки являются субсидии на возмещение затрат по коммунальным и другим платежам.

«Общественные организации в этом году за субсидиями обратились уже 43 раза. Общий размер выплат составляет порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - В большинстве случаев общественные организации обращаются за субсидиями на коммунальные расходы, арендную плату за занимаемые помещения и содержание автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках».

Напомним, что по итогам конкурсного отбора получателями субсидий в этом году являются 19 организаций. Благодаря финансовой поддержке они оплачивают коммунальные платежи, арендную плату, обслуживают автомобили с электроподъёмниками для перевозки людей на инвалидных колясках, а также создают и поддерживают Интернет-сайты, устанавливают пожарные сигнализации и т.д.

Получателями субсидий в этом году стали:

1. Общественная организация инвалидов «Владивосток»;

2. Общество инвалидов Ленинского района;

3. Совет многодетных родителей;

4. Общество инвалидов Первореченского района;

5. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Фрунзенского района;

6. Союз садоводов города Владивостока;

7. Общество инвалидов Советского района;

8. Общество слепых;

9. Общество инвалидов «Спортивный Владос»;

10. Владивостокская татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» (Дружба);

11. Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Божией Матери;

12. Общество инвалидов Фрунзенского района;

13. Владивостокская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

14. Общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег»;

15. Общество инвалидов Первомайского района;

16. Владивостокская городская организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов;

17. Владивостокская общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие»;

18. Автономная некоммерческая организация «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»;

19. Общество глухих.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекцию
10:05, 05 июля 2017 В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекцию

Родители бьют тревогу

Приморский океанариум прокомментировал видео с купанием в бассейне с белухами
09:36, 05 июля 2017 Приморский океанариум прокомментировал видео с купанием в бассейне с белухами

На кадрах запечатлена подготовка животных к терапии с морскими млекопитающими

Два междугородних автобусных рейса из Владивостока отменены
09:25, 05 июля 2017 Два междугородних автобусных рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, три – с опережением
08:36, 05 июля 2017 Один авиарейс прибывает во Владивосток с опозданием, три – с опережением

Изменения в расписании

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июля
08:20, 05 июля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июля

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня +29 °C
08:19, 05 июля 2017 Во Владивостоке сегодня +29 °C

В Приморье без осадков

Гороскоп на 5 июля
07:33, 05 июля 2017 Гороскоп на 5 июля

Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи