Общественные организации продолжают получать субсидии от администрации Владивостока

Администрация города Владивостока продолжает оказывать финансовую поддержку общественным некоммерческим объединениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Одними из видов поддержки являются субсидии на возмещение затрат по коммунальным и другим платежам.
«Общественные организации в этом году за субсидиями обратились уже 43 раза. Общий размер выплат составляет порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - В большинстве случаев общественные организации обращаются за субсидиями на коммунальные расходы, арендную плату за занимаемые помещения и содержание автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках».
Напомним, что по итогам конкурсного отбора получателями субсидий в этом году являются 19 организаций. Благодаря финансовой поддержке они оплачивают коммунальные платежи, арендную плату, обслуживают автомобили с электроподъёмниками для перевозки людей на инвалидных колясках, а также создают и поддерживают Интернет-сайты, устанавливают пожарные сигнализации и т.д.
Получателями субсидий в этом году стали:
1. Общественная организация инвалидов «Владивосток»;
2. Общество инвалидов Ленинского района;
3. Совет многодетных родителей;
4. Общество инвалидов Первореченского района;
5. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Фрунзенского района;
6. Союз садоводов города Владивостока;
7. Общество инвалидов Советского района;
8. Общество слепых;
9. Общество инвалидов «Спортивный Владос»;
10. Владивостокская татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» (Дружба);
11. Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Божией Матери;
12. Общество инвалидов Фрунзенского района;
13. Владивостокская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
14. Общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег»;
15. Общество инвалидов Первомайского района;
16. Владивостокская городская организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов;
17. Владивостокская общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие»;
18. Автономная некоммерческая организация «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»;
19. Общество глухих.