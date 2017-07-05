Общественные организации продолжают получать субсидии от администрации Владивостока

Список получателями субсидий в этом году

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Администрация города Владивостока продолжает оказывать финансовую поддержку общественным некоммерческим объединениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Одними из видов поддержки являются субсидии на возмещение затрат по коммунальным и другим платежам.

«Общественные организации в этом году за субсидиями обратились уже 43 раза. Общий размер выплат составляет порядка 1 миллиона 400 тысяч рублей, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - В большинстве случаев общественные организации обращаются за субсидиями на коммунальные расходы, арендную плату за занимаемые помещения и содержание автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках».

Напомним, что по итогам конкурсного отбора получателями субсидий в этом году являются 19 организаций. Благодаря финансовой поддержке они оплачивают коммунальные платежи, арендную плату, обслуживают автомобили с электроподъёмниками для перевозки людей на инвалидных колясках, а также создают и поддерживают Интернет-сайты, устанавливают пожарные сигнализации и т.д.

Получателями субсидий в этом году стали:

1. Общественная организация инвалидов «Владивосток»;

2. Общество инвалидов Ленинского района;

3. Совет многодетных родителей;

4. Общество инвалидов Первореченского района;

5. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Фрунзенского района;

6. Союз садоводов города Владивостока;

7. Общество инвалидов Советского района;

8. Общество слепых;

9. Общество инвалидов «Спортивный Владос»;

10. Владивостокская татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» (Дружба);

11. Местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Божией Матери;

12. Общество инвалидов Фрунзенского района;

13. Владивостокская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

14. Общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег»;

15. Общество инвалидов Первомайского района;

16. Владивостокская городская организация инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов;

17. Владивостокская общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие»;

18. Автономная некоммерческая организация «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»;

19. Общество глухих.