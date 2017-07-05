Неизвестный пытался перебросить на территорию СИЗО Владивостока больше 100 литров алкоголя

Нарушитель был задержан

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

На территорию СИЗО-1 молодой человек пытался передать 111 литров алкоголя, средства мобильной связи и комплектующие к ним, строительные инструменты и более 150 метров веревки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю. Нарушитель был задержан.

Все изъятые предметы были предварительно упакованы и готовы к перебросу на территорию СИЗО-1 – бутылки со спиртосодержащей жидкостью перемотаны скотчем, а остальные предметы помещены в отдельную сумку. Всего изъято 111 литров алкоголя, бытовые инструменты, 150 метров веревки, большое количество телефонов и комплектующих к ним предметов.