Необычное ДТП произошло во Владивостоке

10-летний велосипедист попал в больницу после столкновения с машиной во дворе жилого дома во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, за рулем автомобиля Toyota Sprinter находился 23-летний молодой человек. Столкновение произошло в светлое время суток на внутридомовой территории дома №16 по улице Жигура.
Ребенок был направлен на лечение в Тысячекоечную больницу с сотрясением мозга.
Детали ДТП выясняются. В частности, необходимо установить, двигался ли в момент столкновения автомобиль (водитель ТС утверждает, что автомобиль стоял).
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