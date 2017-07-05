Необычное ДТП произошло во Владивостоке

10-летний велосипедист попал в больницу после столкновения с машиной

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

10-летний велосипедист попал в больницу после столкновения с машиной во дворе жилого дома во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, за рулем автомобиля Toyota Sprinter находился 23-летний молодой человек. Столкновение произошло в светлое время суток на внутридомовой территории дома №16 по улице Жигура.

Ребенок был направлен на лечение в Тысячекоечную больницу с сотрясением мозга.

Детали ДТП выясняются. В частности, необходимо установить, двигался ли в момент столкновения автомобиль (водитель ТС утверждает, что автомобиль стоял).

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