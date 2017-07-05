В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекцию

Родители бьют тревогу

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекционное заболевание – ротавирус, сообщает РИА VladNews. Известно, что характерные симптомы наблюдаются у четверых ребят.

По сообщению родителей, накануне вечером нескольким детям после детского сада стало плохо. У всех малышей одинаковые симптомы: рвота, понос, температура – подозрение на ротавирус.

Как рассказали в детском саду, бить тревогу раньше времени не стоит, если Роспотребнадзор выяснит, что ротавирус действительно есть, то группа будет закрыта на карантин.