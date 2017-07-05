Приморский океанариум прокомментировал видео с купанием в бассейне с белухами

На кадрах запечатлена подготовка животных к терапии с морскими млекопитающими

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В редакцию информационного агентства поступило видео, на кадрах которого запечатлено, что неизвестная девушка плавает в бассейне вместе с белухами, сообщает РИА VladNews.

Как уверяет источник, в феврале, новый заместитель директора Приморского океанариума, купал свою подругу с белухами. Из-за подобных купаний в 2014 году погиб дельфин и был отстранен от должности директор.

В Приморском океанариуме рассказали, что на кадрах запечатлена подготовка животных к терапии с морскими млекопитающими. Этот процесс занимает достаточно обширный промежуток времени.

- У животных поначалу наблюдался большой зажим. Его нужно было снять, допустив к общению с ними не только тренера, но и сторонних людей. Проектировщики в свое время учли возможность проведения в океанариуме терапии с морскими млекопитающими. Для этого построен специальный бассейн. В будущем здесь намерены проводить сеансы. Причем, до сих пор остается открытым вопрос, кто из морских млекопитающих станет участниками терапии - дельфины или белухи, - рассказали в Приморском океанариуме.

Известно, что видео снято, когда дельфинарий был закрыт для массовых посещений. Но это не значит, что его обитатели были изолированы: продолжались репетиции, в водоемах работали водолазы, животных готовили к терапии.

Отметим, что в последнюю неделю океанариум переживает массированный информационный вброс. Видео было снято в феврале, но отправили его веерной рассылкой в СМИ только сейчас. Причем, исходная информация подается с передергиванием фактов. Новая команда старается навести порядок в океанариуме. Создается впечатление, что ей изо всех сил пытаются помешать.