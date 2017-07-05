Сотрудница Приморского океанариума избежала суда за выбитый на Русском «страйк» из пешеходов

Решение о прекращении уголовного дела стало сюрпризом даже для ответчицы

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

По сообщениям местных СМИ, владивостокский суд принял решение о прекращении уголовного преследования в отношении автоледи, "выбившей страйк" из пешеходов на регулируемом пешеходном переходе перед кампусом ДВФУ на острове Русский, сообщает РИА VladNews. Это решение стало неожиданностью для всех присутствовавших, в том числе и самой ответчицы: находившейся за рулем авто сотруднице Приморского океанариума грозило до 2 лет колонии.

Напомним, в феврале во время аварии, запечатленной на видеорегистратор, было сбито 11 человек, из них трое получили травмы (две 51-летних женщины и 18-летняя девушка).

Дело в отношении 46-летней женщины было возбуждено после ухудшения состояния одной из потерпевших. Но на судебное заседание та не пришла, передав через адвоката, что отказывается от претензий в связи с тем, что владелица Toyota Cami выплатила ей порядка 300 тысяч рублей в виде компенсации морального и физического вреда.

Несмотря на прекращение уголовного преследования, женщине все же придется выплатить штраф за нарушение ПДД.