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Два междугородних автобусных рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 5 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

В частности, отменены следующие рейсы:

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

502 Владивосток - Спасск 21:30

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