Два междугородних автобусных рейса из Владивостока отменены

Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 5 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
502 Владивосток - Спасск 21:30
Два автобусных междугородних рейса из Владивостока отменены сегодня, 5 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
В частности, отменены следующие рейсы:
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
502 Владивосток - Спасск 21:30
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