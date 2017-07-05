Два междугородних автобусных рейса из Владивостока отменены

10:05 В одном из детских садов Владивостока появилось подозрение на инфекцию Эксклюзив

09:47 На острове Русский отдыхающие заметили акулу крупных размеров Видео

09:36 Приморский океанариум прокомментировал видео с купанием в бассейне с белухами Видео

17:53 Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком Эксклюзив

17:32 Седан влетел в дерево во Владивостоке Фото

Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

Электронные версии