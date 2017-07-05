СК «Чемпион» провел спортивное мероприятия для жителей города

«Старт Чемпионов» позволил выявить сильнейших и привлечь начинающих поклонников фитнеса

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Во время проведения Дня города, СК «Чемпион» (ВГУЭС) отвечал за спортивную часть праздника. При этом, организатором было важно не только наградить сильнейших, но показать жителям города, что спорт – это не только полезное, но и увлекательное занятие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Первой частью «Старта Чемпионов» стали функциональные соревнования с элементами кроссфита.

- Конечно, функциональные соревнования больше подходят для тех, кто занимается фитнесом продолжительное время, однако мы исключили из соревнований сложные с технической точки зрения элементы и оставили только те, которые сможет выполнить практические каждый человек: прыжки на тумбу, отжимание с отрыванием ладоней от пола, махи гирей и другие, - рассказала начальник управления по физической культуре и спорту ВГУЭС Александра Зайцева, - но в любом случае победили сильнейшие. Так, первое место заняла команда «CrossFit Vostok» - ребята, которые имеют большой опыт тренировок, а последнее - команда горожан, которые по отдельности пришли на мероприятие и решили попробовать поучаствовать. Конечно, призы получили и те, и другие.

Вторая часть соревнований – семейные и детские. Для гостей праздника организаторы приготовили не только веселые эстафеты, но и арт-зону, батуты, мастер-классы и фудкорт.

- Несколько лет подряд мы проводили «Старт Чемпионов» только для клиентов нашего спорткомплекса. Однако со временем нам стала очевидна необходимость проведения семейных фитнес-праздников для тех, кто хочет приобщить к фитнесу своих родственников, а также для тех, кто пока еще не начал вести здоровый образ жизни, но имеет такое желание, - добавила Александра Александровна. – Теперь такой семейный формат «Старта Чемпионов» станет нашей ежегодной традицией.