Во Владивостоке сегодня +29 °C

В Приморье без осадков

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +24...+34 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +27...+29 °C. Температура воды в Амурском заливе +18 °C.



В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +30...+32 °C.



В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха +27...+29 °C.