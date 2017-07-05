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Общество

Во Владивостоке сегодня +29 °C

В Приморье без осадков
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +24...+34 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +27...+29 °C. Температура воды в Амурском заливе +18 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +30...+32 °C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха +27...+29 °C.

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