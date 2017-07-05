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В Приморье школьников кормили едой с бактериями кишечной палочки

Должником проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений
Фото: Newslab.ru Фото: Newslab.ru
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

В отделе судебных приставов по Лазовскому району на исполнении находилось исполнительное производство, выданное Лазовским районным судом о признании Беневской средней общеобразовательной школы № 7 Лазовского района Приморского края виновной в совершении административного нарушения, предусмотренного ст.6.6 Кодекса КоАП РФ(Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССп по Приморью.

Суд постановил назначить наказание в виде административного приостановления деятельности пищеблока летного оздоровительного учреждения «Беневская средняя общеобразовательная школа № 7» на срок 15 суток.

Приостановление деятельности было осуществлено судебными приставами немедленно после вынесения постановления и возбуждения исполнительного производства.

В ходе исполнительных действий было установлено, что в учреждении нарушены санитарно - эпидемиологические требования к организации питания детей, обнаружены бактерии группы кишечной палочки; санитарная обработка технологического оборудования и кухонного инвентаря пищеблока проводилась с нарушениями дезинфекции; сотрудниками пищеблока был нарушен технологический процесс приготовления готовых блюд.

Должником проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений.

По окончании срока приостановления деятельности пищеблока летного оздоровительного учреждения «Беневская средняя общеобразовательная школа № 7» судебным приставом был совершён выезд по месту нахождения должника с целью проверки школы на предмет устранения выявленных нарушений.

Поскольку администрацией школы все нарушения устранены, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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