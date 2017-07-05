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Ученые узнали, сколько лет жизни отнимает плохая экология

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что даже несущественное повышение массы загрязнителей в воздухе сокращает продолжительность жизни человека на 9-11 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Ученые из Дании провели исследования, и установили, что за последние 30-40 лет люди, жившее в экологически неблагополучных регионах, умирали на десять лет раньше своих ровесников, проживавших в других частях Земли.

Всего в «статистику» попали свыше 100 000 человек.

Специалисты Университета Орхуса (Дания) также назвали основные загрязнители. Среди них они отметили микрочастицы золы, двуокуись серы и микрокапель аэрозолей, которые попадают в воздух из-за выбросов транспорта и промышленных предприятий.

Примечательно, что когда человек меняет среду, в которой он живет, на более чистую, то состояние его здоровья значительно улучшается, говорят эксперты.

Как подчеркивает сотрудник университета Микаэль Андерсен, в исследовании были учтены данные, которые предоставило общеевропейское бюро статистики Eurostat.

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