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Гороскоп на 5 июля

Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи
Фото: 1pnz.ru Фото: 1pnz.ru
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Гороскоп таит в себе подвох: день обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. Поэтому совет сегодняшнего дня – не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. Какие-то из них, возможно, и смогут принести настоящую пользу, но от большинства идей, увы, наверняка придется отказаться. Кроме того, будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.

Сегодня у Овна есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Овна апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

Тельца будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

Сегодня в душе у Близнецов проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Близнецы рискуют провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке им следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок  вряд ли получится.

Рак будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Рака, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?

Попытки взвалить на Льва любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Лев будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато у Льва настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

Девы может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Дева не склонна переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

Все мысли и планы Весов будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Весам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

Сегодняшний день обещает пройти у Скорпиона достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Скорпиону просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не сегодня.

В душе у Стрельца будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же – вряд ли это получится. Если Стрелец не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Стрельцу лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.

Звезды гороскопа будут склонять Козерога бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Козерог и будет находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же он может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.

Водолею будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно посоветовать Водолею, – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

В душе у Рыб романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках ни витали Рыбы, где-то в глубине их мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшимся Рыбам наделать больших глупостей.

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