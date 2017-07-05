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Общество

Ученые нашли новую причину землетрясений

Связь между посещениями Земли НЛО и землетрясениями существует
Фото: ufo-contact.ru Фото: ufo-contact.ru
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Уфологи заявили о том, что корабли пришельцев вызывают землетрясения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


К такому выводу они пришли, проанализировав информацию о посещении инопланетянами различных регионов нашей планеты. Как оказалось, довольно часто после посещения инопланетянами Земли, в том районе, где их видели, происходили землетрясения.

Как заявляют уфологи, прилет НЛО стал причиной землетрясения в Великобритании в 2003 году. Корабль инопланетян там видели местные жители за несколько месяцев до землетрясения. То же самое произошло в 2011 году в Японии. Там за неделю перед мартовским землетрясением в префектуре Мияги были замечены корабли инопланетян.

Еще одно землетрясение в 2016 году в Японии также произошло после того как там побывали инопланетяне. НЛО там видел один из школьников.

Уфологи говорят, что случаев появления НЛО перед землетрясением великое множество и они уже не вызывают удивления. И с каждым новым случаем уфологи убеждаются в том, что связь между посещениями Земли НЛО и землетрясениями существует.

По словам уфологом, им также известно, что за несколько дней до аварии на Чернобыльской АЭС там также видели «летающую тарелку».

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