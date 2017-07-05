В приморской столице ведется прием заявок на участие в турнире по футболу среди дворовых команд

Победители V городского турнира по футболу среди дворовых команд получат кубки и медали

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в пятом городском турнире по футболу среди дворовых команд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Он пройдет с 21 по 25 августа на одном из пришкольных стадионов. Победители будут награждены кубками и медалями, остальные участники – грамотами.

Как отмечают организаторы – МКУ «Молодежный ресурсный центр» и управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, принять участие в розыгрыше предстоящего турнира приглашаются футболисты двух возрастных групп: старшей – 2000-2001 годов рождения и младшей – 2002 года рождения и младше.

Рекомендуется, чтобы состав команды состоял из семи полевых игроков, четырех запасных игроков и вратаря. Но к участию в турнире допускаются и команды меньшего состава, минимальное количество – семь игроков. Заявки от подростков принимаются до 14 августа по е-mail: turnir@mrc-vlad.ru. Отметим, дворовые команды должны подать заявки об участии в установленной форме, скачать бланк можно на сайте mrc-vlad.ru, также он прикреплен к новости.

Победители V городского турнира по футболу среди дворовых команд получат кубки и медали. Также будут присуждены индивидуальные номинации, в каждой группе будет назван «Лучший бомбардир» и «Лучший вратарь».

Подробную информацию об условиях участия в турнире можно получить по телефонам: 222-22-94, 89143343655 (Чеботарев Игорь Андреевич), 89644318402 (Докучаев Павел Владимирович), либо на сайте mrc-vlad.ru и в соцсети ВКонтакте, инстаграме @mrc_vladivostok.