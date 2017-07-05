Познавательные мероприятия в честь Дня города проходят в библиотеках Владивостока

Владивостоку 157 лет

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Лекции, часы истории, литературные встречи, презентации - в муниципальных библиотеках Владивостока познавательными мероприятиями отмечают День города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21) состоялась виртуальная экскурсия «Семь чудес Владивостока». Юные горожане совершили виртуальную прогулку от памятника основателю Владивостока Николаю Муравьёву-Амурскому до Приморского океанариума (о. Русский). Кроме того, школьники отгадали загадки о Владивостоке, сделали тематический коллаж.

В детской библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281) ребята из детского сада № 39 познакомились с книгами о Владивостоке.

В библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76) состоялось мероприятие «Город с богатой историей». Действительный член Русского географического общества Иван Егорчев, рассказал школьникам историю основания Владивостока. Кроме того, юным горожанам представили электронную презентацию о достопримечательностях краевого центра «Владивосток - планета без границ».