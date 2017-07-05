Ученые рассказали, чем опасен солнечный загар

Специалисты провели исследование

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Австралийские ученые в ходе исследования доказали, что низкие температуры способствуют накоплению повреждений ДНК, появление которых было изначально спровоцировано действием ультрафиолетового излучения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты наблюдали, какое воздействие на головастиков полосатой болотной лягушки оказывает ультрафиолетовая радиация. Результат показал, что у личинок, находившихся в условиях низких температур, быстрее деградировала ДНК.

По словам экспертов, они смогли обнаружить, что низкие температуры препятствуют эффективности механизмов восстановления ДНК и это может объяснить, почему лягушки, которые живут на больших высотах и в условиях низких температур, более подвержены вредному воздействию ультрафиолетового излучения.

Стоит отметить, что ультрафиолетовое излучение отличается высокой энергией и провоцирует разрыв оснований ДНК. Накопившиеся изменения впоследствии затрудняют репликацию нуклеиновой кислоты, приводят к мутациям и гибели клеток.