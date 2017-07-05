Ремонт улицы Верхнепортовой начался во Владивостоке

Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги»

Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

На улице Верхнепортовой во Владивостоке начался комплексный ремонт дороги и пешеходной зоны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на улице Верхнепортовой ведётся демонтаж бордюрного камня и фрезерование старого дорожного покрытия. Протяженность всего участка, подлежащего комплексному ремонту, - почти три километра (от железнодорожного вокзала до Казанского моста и далее к стадиону МГУ им. Невельского).

После демонтажных работ дорожным строителям предстоит установить 4700 дорожных и 2200 тротуарных бортовых камней, заменить порядка 140 люков и решёток инженерных сетей. В ходе ремонтных работ будет заасфальтировано около 40 тысяч квадратных метров дороги и тротуара.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон будет выполнен на семи улицах столицы Приморья. Отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева).

На пяти объектах работы уже ведутся. Отдел технического надзора администрации Владивостока осуществляет ежедневный контроль качества выполнения работ.