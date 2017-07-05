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У предприятий Владивостока еще есть время подать заявку на участие в конкурсе по охране труда

В 2016 году участником конкурса стала 71 организация
Фото: Sergiev-posad.ru Фото: Sergiev-posad.ru
Владивосток, среда, 05 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству», который проводит администрация города. Конкурс пройдет с целью повышения заинтересованности работодателей в обеспечении должных условий труда своих работников, сообщает РИА VladNewws со ссылкой на пресс-службу администрации города. Заявку на участие можно подать до 17 июля.

Задачи конкурса – снижение уровня производственного травматизма и улучшение условий труда работников организаций всех организационно-правовых форм, объединение усилий администрации города, органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзов и других общественных объединений в работе по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Участниками конкурса могут стать организации, осуществляющие свою деятельность на территории Владивостока. Участие является добровольным и бесплатным. Организации – участники конкурса не должны являться банкротами, находиться в стадии ликвидации, иметь задолженность по выплате заработной платы работникам за 2016 год.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17 июля обратиться в управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 94, тел. 2614-444, 2614-443, 2614-384. Е-mail: vladtrud@vlc.ru

Информация по организации и проведению конкурса, а также форма заявки и перечни необходимых для участия документов размещены на официальном сайте администрации города www.vlc.ru/docs/npa/182249/

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