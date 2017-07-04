Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком

Договоры с 14 компаниями были заключены прошлой весной

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В администрации города Владивосток прокомментировали проблему, сложившуюся в отношениях ГИБДД и компании-перевозчика касательно произошедшего накануне скандала с автобусом маршрута 7Т на площади Баляева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как отметили в пресс-службе муниципалитета, договоры с 14 частными фирмами-перевозчиками были заключены весной прошлого года (сроком на 3 года). Договор находится в открытом доступе на сайте городской администрации. Положениями договора не предусмотрено вмешательство муниципалитета в такие детали технического состояния автобусов, как номера агрегатов. Основная задача муниципалитета в данном случае - это контроль за соблюдением маршрута, интервалов движения (регулярно проводятся рейды), а также за приемлемым санитарным состоянием ТС. На большее сотрудники администрации Владивостока попросту не уполномочены.

Необходимо отметить, что ПТС (паспорт технического средства) на автобусы, как и на легковые авто, выдается Госавтоинспекцией. В документе указываются в том числе и номера агрегатов. Автобусы проходят регулярные техосмотры в ГАИ. Каким образом при проверке документов инспекторами ГИБДД выявляются непорядок с документами - один из самых интересных вопросов в данной ситуации, отмечают эксперты.

Вместе с тем, каждый водитель автобуса перед выходом на смену должен пройти медицинское освидетельствование, а автобус перед выходом на маршрут - проверку механика. Это отражается в путевом листе, который, согласно положениям заключенного с муниципалитетом договора, каждый шофер обязан иметь при себе. В случае, если инспекторы ГИБДД обнаруживают какие-либо нарушения в документах - разбирательство компании с правоохранительными органами проводится в установленном законом порядке.

Отметим, ежедневно для жителей приморской столицы работают 706 автобусов: это основной вид общественного транспорта во Владивостоке. Всего в городе есть 91 автобусный маршрут: 73 из них обслуживаются "частниками", а 18 - муниципальные. Об этом и многом другом в ходе традиционного отчета рассказал и.о. главы Владивостока Константин Межонов.