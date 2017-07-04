Во Владивостоке назовут победителей конкурса по пропаганде ЗОЖ

Их ждут ценные подарки

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился приём заявок от организаций и предприятий всех форм собственности на участие в конкурсе по пропаганде здорового образа жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой н пресс-службу администрации города. Уже на следующей неделе будут объявлены победители и призёры.

«В этом году конкурс проводился в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения», - рассказывает Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города Владивостока. - Заявки подали 22 организации, среди которых - поликлиники, спортивные и молодёжные объединения, коммерческие предприятия».

На звание победителей в номинации «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» претендуют «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», филиал «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» и владивостокская поликлиника № 3.

А вот в номинации «Лучшая акция для населения по продвижению ценностей здорового образа жизни» на победу претендуют 19 предприятий. Среди них - «Молодежный ресурсный центр», центр спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка», ВПЭС, поликлиники № 3, 4, 7, Приморский краевой перинатальный центр, родильный дом № 3, Владивостокский клинико-диагностический центр, Союз садоводов, «Боевое Братство», Союз десантников, детские поликлиники № 6, 7 и 8, а также школы № 6 и 59.

Напомним, что по итогам решения конкурсного жюри победители и призёры в каждой номинации получат в подарок от администрации города сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится уже в следующий вторник, 11 июля, в администрации города Владивостока (Океанский проспект, 20). Начало в 15 часов.