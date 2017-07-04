В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта 18:27, 04 июля В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта
Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек 18:10, 04 июля Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек
Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье 17:59, 04 июля Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье (Видео)
Новостная лента
Июль, 04 вторник
22:46
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
22:46
Получасовой «апокалипсис»: ливень и гроза во Владивостоке Видео
22:29
Во Владивостоке назовут победителей конкурса по пропаганде ЗОЖ
21:11
Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств Адреса
20:37
Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья
19:26
Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет
18:27
В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта
18:10
Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек
17:59
Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье Видео
17:53
Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком Эксклюзив
17:43
Юрий Трутнев: С нерадивыми инвесторами игорной зоны в Приморье расстанемся по суду
17:32
Седан влетел в дерево во Владивостоке Фото
17:21
Массовая авария произошла в Приморье
17:09
​Владивостокский мусульманин: Я вырос среди русских! Эксклюзив
16:59
На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток-Находка сделают временный объезд
16:45
Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»
16:34
За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
16:27
Солнечная и жаркая погода установится в Приморье
16:21
Губернатор Приморья отправился в Находку «дышать угольной пылью»
16:12
Во Владивостоке задержан вор
15:59
В Приморье увеличилось количество рыбопромысловых судов
15:44
В среду во Владивостоке ожидается жаркий день
15:35
Гимнасты из Владивостока выиграли 2 миллиона Видео
15:22
Во Владивостоке возле Генконсульства США голая женщина решила устроить променад
15:11
Приморская филармония прощается со зрителями
15:03
Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП на Патрокле Фото
14:49
Школы и детские сады Владивостока продолжают готовить к новому учебному году
14:38
Размороженная рыба была отправлена из Владивостока в Благовещенск
14:37
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам
14:27
При лобовом столкновении джипа и микроавтобуса в Приморье погибли два человека Фото
14:16
Первый электронный больничный выдали в Приморье
14:05
Специалисты: Опасной выпечки в Приморье стало больше
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4157 (96) от 04 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Лето и праздники благоустройства и ремонта не отменяют
И даже чжурчжэней снабжали китайцы
Приморью скидки на электричество не светят
Детей учили не есть то, что растет не для еды
Казаков и курсантов отправят в Хабаровск. Автопробегом
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке назовут победителей конкурса по пропаганде ЗОЖ

Их ждут ценные подарки
Фото: Fotochki24.ru Фото: Fotochki24.ru
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился приём заявок от организаций и предприятий всех форм собственности на участие в конкурсе по пропаганде здорового образа жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой н пресс-службу администрации города. Уже на следующей неделе будут объявлены победители и призёры.

«В этом году конкурс проводился в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения», - рассказывает Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города Владивостока. - Заявки подали 22 организации, среди которых - поликлиники, спортивные и молодёжные объединения, коммерческие предприятия».

На звание победителей в номинации «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» претендуют «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», филиал «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» и владивостокская поликлиника № 3.

А вот в номинации «Лучшая акция для населения по продвижению ценностей здорового образа жизни» на победу претендуют 19 предприятий. Среди них - «Молодежный ресурсный центр», центр спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка», ВПЭС, поликлиники № 3, 4, 7, Приморский краевой перинатальный центр, родильный дом № 3, Владивостокский клинико-диагностический центр, Союз садоводов, «Боевое Братство», Союз десантников, детские поликлиники № 6, 7 и 8, а также школы № 6 и 59.

Напомним, что по итогам решения конкурсного жюри победители и призёры в каждой номинации получат в подарок от администрации города сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится уже в следующий вторник, 11 июля, в администрации города Владивостока (Океанский проспект, 20). Начало в 15 часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств
21:11, 04 июля 2017 Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств

Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территории

Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья
20:37, 04 июля 2017 Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья

ПВО России проследили ее траекторию

Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет
19:26, 04 июля 2017 Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет

Дети в возрасте от 7 до 11 лет могут ездить на задних сиденьях без автокресел, но с пристегнутыми ремнями безопасности.

В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта
18:27, 04 июля 2017 В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта

Будет организован объезд

Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком
17:53, 04 июля 2017 Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком

Договоры с 14 компаниями были заключены прошлой весной

На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток-Находка сделают временный объезд
16:59, 04 июля 2017 На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток-Находка сделают временный объезд

С момента начала строительства уже отсыпано более 800 тысяч кубометров грунта

Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»
16:45, 04 июля 2017 Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»

Владивосток и Пусан отмечают 25 лет с момента установления побратимских отношений