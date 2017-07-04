Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств

Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территории

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось третье заседание общественной комиссии по обсуждению реализации в приморской столице приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год, на котором утвердили дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, сообщает РИА VladNwews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году преобразятся ландшафтно-парковая зона ДВФУ на острове Русский, сквер Адмирала Невельского и улица Набережная.

В ходе заседания общественной комиссии заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Пётр Карпов рассказал, какие работы планируется провести на одном из любимых мест отдыха горожан – набережной ДВФУ на острове Русский. Здесь восстановят гранитное покрытие пешеходной зоны, проведут ремонт гранитного парапета, восстановят зелёные газоны, выполнят ремонт сетей наружного освещения, а также восстановят облицовку, подсветку, чашу и русла водопадов.В сквере имени Адмирала Невельского (ул. Корабельная Набережная, 21) выполнят бутовую кладку подпорной стены, проведут ремонт сетей ливневой канализации и пешеходных зон – выполнят мощение гранитными плитами и природным плитняком, установят наружное освещение и видеонаблюдение, а также высадят зелёные насаждения.

В этом году благоустроят и улицу Набережную (от Светланской до Красноармейского переулка). Здесь планируется восстановление гранитного мощения на тротуарной пешеходной зоне, ремонт гранитного парапета, работы по устройству бордюрных пандусов в местах пересечения с проезжей частью, ремонт системы ливневой канализации, озеленение.

Кроме того, на заседании комиссии подвели итоги обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Как сообщил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, специалисты администрации Владивостока обсудили с жителями каждого двора, вошедшего в программу "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год виды и сроки проведения работ.

Напомним, что исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, а также сметных расчётов, в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территории по следующим адресам:

1. ул. В. Терешковой, д. 7 2. ул. Тунгусская, д. 63 3. ул. Тунгусская, д. 61 4. ул. Морозова, д.9 5. ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8 6. ул. Фирсова, д. 4 А, 4, 6 7. ул. Тунгусская, д. 65 8. пр. 100-летия Владивостока, д. 30б 9. пр. 100-летия Владивостока, д. 30а 10. ул. Тунгусская, д. 46 11. ул. Тунгусская, д. 44 12. ул. Верхнепортовая, д. 64 13. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 14. ул. Кипарисовая, д. 18

Дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего.