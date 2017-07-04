В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта 18:27, 04 июля В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта
Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек 18:10, 04 июля Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек
Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье 17:59, 04 июля Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье (Видео)
Новостная лента
Июль, 04 вторник
21:15
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
21:15
Получасовой «апокалипсис»: ливень и гроза во Владивостоке Видео
21:11
Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств Адреса
20:37
Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья
19:26
Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет
18:27
В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта
18:10
Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек
17:59
Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье Видео
17:53
Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком Эксклюзив
17:43
Юрий Трутнев: С нерадивыми инвесторами игорной зоны в Приморье расстанемся по суду
17:32
Седан влетел в дерево во Владивостоке Фото
17:21
Массовая авария произошла в Приморье
17:09
​Владивостокский мусульманин: Я вырос среди русских! Эксклюзив
16:59
На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток-Находка сделают временный объезд
16:45
Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»
16:34
За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
16:27
Солнечная и жаркая погода установится в Приморье
16:21
Губернатор Приморья отправился в Находку «дышать угольной пылью»
16:12
Во Владивостоке задержан вор
15:59
В Приморье увеличилось количество рыбопромысловых судов
15:44
В среду во Владивостоке ожидается жаркий день
15:35
Гимнасты из Владивостока выиграли 2 миллиона Видео
15:22
Во Владивостоке возле Генконсульства США голая женщина решила устроить променад
15:11
Приморская филармония прощается со зрителями
15:03
Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП на Патрокле Фото
14:49
Школы и детские сады Владивостока продолжают готовить к новому учебному году
14:38
Размороженная рыба была отправлена из Владивостока в Благовещенск
14:37
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам
14:27
При лобовом столкновении джипа и микроавтобуса в Приморье погибли два человека Фото
14:16
Первый электронный больничный выдали в Приморье
14:05
Специалисты: Опасной выпечки в Приморье стало больше
13:55
Часть Владивостока осталась без света из-за аварии Адреса
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4157 (96) от 04 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Лето и праздники благоустройства и ремонта не отменяют
И даже чжурчжэней снабжали китайцы
Приморью скидки на электричество не светят
Детей учили не есть то, что растет не для еды
Казаков и курсантов отправят в Хабаровск. Автопробегом
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств

Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территории
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялось третье заседание общественной комиссии по обсуждению реализации в приморской столице приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год, на котором утвердили дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, сообщает РИА VladNwews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году преобразятся ландшафтно-парковая зона ДВФУ на острове Русский, сквер Адмирала Невельского и улица Набережная.

В ходе заседания общественной комиссии заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Пётр Карпов рассказал, какие работы планируется провести на одном из любимых мест отдыха горожан – набережной ДВФУ на острове Русский. Здесь восстановят гранитное покрытие пешеходной зоны, проведут ремонт гранитного парапета, восстановят зелёные газоны, выполнят ремонт сетей наружного освещения, а также восстановят облицовку, подсветку, чашу и русла водопадов.В сквере имени Адмирала Невельского (ул. Корабельная Набережная, 21) выполнят бутовую кладку подпорной стены, проведут ремонт сетей ливневой канализации и пешеходных зон – выполнят мощение гранитными плитами и природным плитняком, установят наружное освещение и видеонаблюдение, а также высадят зелёные насаждения.

В этом году благоустроят и улицу Набережную (от Светланской до Красноармейского переулка). Здесь планируется восстановление гранитного мощения на тротуарной пешеходной зоне, ремонт гранитного парапета, работы по устройству бордюрных пандусов в местах пересечения с проезжей частью, ремонт системы ливневой канализации, озеленение.

Кроме того, на заседании комиссии подвели итоги обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Как сообщил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, специалисты администрации Владивостока обсудили с жителями каждого двора, вошедшего в программу "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год виды и сроки проведения работ.

Напомним, что исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, а также сметных расчётов, в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территории по следующим адресам:

1.ул. В. Терешковой, д. 7
2.ул. Тунгусская, д. 63
3.ул. Тунгусская, д. 61
4.ул. Морозова, д.9
5.ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8
6.ул. Фирсова, д. 4 А, 4, 6
7.ул. Тунгусская, д. 65
8.пр. 100-летия Владивостока, д. 30б
9.пр. 100-летия Владивостока, д. 30а
10.ул. Тунгусская, д. 46
11.ул. Тунгусская, д. 44
12.ул. Верхнепортовая, д. 64
13.ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17
14.ул. Кипарисовая, д. 18

Дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья
20:37, 04 июля 2017 Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья

ПВО России проследили ее траекторию

Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет
19:26, 04 июля 2017 Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет

Дети в возрасте от 7 до 11 лет могут ездить на задних сиденьях без автокресел, но с пристегнутыми ремнями безопасности.

В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта
18:27, 04 июля 2017 В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта

Будет организован объезд

Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком
17:53, 04 июля 2017 Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком

Договоры с 14 компаниями были заключены прошлой весной

На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток-Находка сделают временный объезд
16:59, 04 июля 2017 На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток-Находка сделают временный объезд

С момента начала строительства уже отсыпано более 800 тысяч кубометров грунта

Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»
16:45, 04 июля 2017 Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»

Владивосток и Пусан отмечают 25 лет с момента установления побратимских отношений

Солнечная и жаркая погода установится в Приморье
16:27, 04 июля 2017 Солнечная и жаркая погода установится в Приморье

При таких условиях человеку не желательно находится на солнце продолжительное время