Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств

Во Владивостоке состоялось третье заседание общественной комиссии по обсуждению реализации в приморской столице приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год, на котором утвердили дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, сообщает РИА VladNwews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году преобразятся ландшафтно-парковая зона ДВФУ на острове Русский, сквер Адмирала Невельского и улица Набережная.
В ходе заседания общественной комиссии заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Пётр Карпов рассказал, какие работы планируется провести на одном из любимых мест отдыха горожан – набережной ДВФУ на острове Русский. Здесь восстановят гранитное покрытие пешеходной зоны, проведут ремонт гранитного парапета, восстановят зелёные газоны, выполнят ремонт сетей наружного освещения, а также восстановят облицовку, подсветку, чашу и русла водопадов.В сквере имени Адмирала Невельского (ул. Корабельная Набережная, 21) выполнят бутовую кладку подпорной стены, проведут ремонт сетей ливневой канализации и пешеходных зон – выполнят мощение гранитными плитами и природным плитняком, установят наружное освещение и видеонаблюдение, а также высадят зелёные насаждения.
В этом году благоустроят и улицу Набережную (от Светланской до Красноармейского переулка). Здесь планируется восстановление гранитного мощения на тротуарной пешеходной зоне, ремонт гранитного парапета, работы по устройству бордюрных пандусов в местах пересечения с проезжей частью, ремонт системы ливневой канализации, озеленение.
Кроме того, на заседании комиссии подвели итоги обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Как сообщил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, специалисты администрации Владивостока обсудили с жителями каждого двора, вошедшего в программу "Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа" на 2017 год виды и сроки проведения работ.
Напомним, что исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, а также сметных расчётов, в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территории по следующим адресам:
|1.
|ул. В. Терешковой, д. 7
|2.
|ул. Тунгусская, д. 63
|3.
|ул. Тунгусская, д. 61
|4.
|ул. Морозова, д.9
|5.
|ул. 40 лет ВЛКСМ, д.8
|6.
|ул. Фирсова, д. 4 А, 4, 6
|7.
|ул. Тунгусская, д. 65
|8.
|пр. 100-летия Владивостока, д. 30б
|9.
|пр. 100-летия Владивостока, д. 30а
|10.
|ул. Тунгусская, д. 46
|11.
|ул. Тунгусская, д. 44
|12.
|ул. Верхнепортовая, д. 64
|13.
|ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17
|14.
|ул. Кипарисовая, д. 18
Дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего.