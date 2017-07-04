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Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья

ПВО России проследили ее траекторию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Сегодня ночью КНДР запустила очередную баллистическую ракету, сообщает РИА VladNews со ссылкой на заявление правительства Японии. Она упала в исключительной экономической зоне Японии.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга на экстренной пресс-конференции сообщил, что ракета находилась в воздухе около 40 минут. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, пока нет. В связи с падением ракеты премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал правительство обеспечить безопасность населения, воздушных и морских судов.

В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание совета национальной безопасности страны. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск был произведен из провинции Пхенан-Пукто

Факт запуска ракеты РИА VladNews подтвердили в Приморском соединении ПВО. А вот о том, что она упала именно в зоне Японии, подтверждений пока нет. Российские силы ПВО продолжают отслеживать ситуацию.

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