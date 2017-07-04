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Интервью

​Владивостокский мусульманин: Я вырос среди русских!

Повар одного из популярных ресторанов рассказал РИА VladNews о Рамазане и русских праздниках
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

26 июня завершился Рамазан – священный для мусульман месяц поста, который начинается 26 мая. В течение месяца мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Мусульманин, который работает поваром в одном из популярных ресторанов Владивостока (пожелавший не называть своего имени), рассказал в интервью РИА VladNews о происхождении праздника, о том, как проходит священный пост и высказал своё мнение о традиционных русских праздниках.

- Расскажите, пожалуйста, что такое Рамазан.

- На протяжении месяца человеку нельзя: пить, курить, лгать, материться. Сам пост нужен для того, чтобы доказать Богу свою веру и своё терпение. Человек должен отчищаться. За месяц человек должен успеть это сделать. После этого он становится легче, добрее. Но есть и случаи, когда пост соблюдать нельзя. Это касается больных людей, беременных и кормящих женщин.

Целый месяц мы принимаем пищу только до восхода солнца и после заката.

В течение 31 дня после заката готовишь еду, зовёшь к себе гостей, вы читаете молитву и приступаете к трапезе.

За 24 часа мусульманин должен прочесть пять молитв. Для этого даже существует специальный график.

А в течение поста есть ещё и шестая молитва, именно во время Рамазана, это считается последней позицией намаза. Желательно прочитать её в мечете со многими послушниками.

А как зародился этот праздник?

- Рамазан - можно сказать, наш пророк. Однажды на землю спустился ангел. Когда у него ничего не было, он сказал Мухаммеду: «Если ты хочешь доказать мне свою веру, ты должен принесите что-нибудь в жертву». Не было у Мухаммеда ничего, ни гроша. Были у него только сыновья, и сказал он ангелу: «Ради тебя я принесу своего сына в жертву». Ангел помолился и сказал: «Нет, давай в жертву ты лучше принесёшь барана».

После этого зародилась традиция, после сорока одного дня люди, бюджет которых позволяет, покупают барана. Во время разделывания барана обязательно нужно оставить одну треть, разрезать её на семь или восемь частей и по 1- 1,5 кг сырого мяса отдать нуждающимся людям. Остальное мясо нужно приготовить и пригласить к себе гостей.

- Почему запрещено есть именно свинину?

- Свинья – это демоническое существо. Была одна легенда. Жил злой демон. И вот когда он начал вредить правоверным, с небес спустилось Божество и обратило его в свинью с двумя клыками и пятачком. Свинья питается абсолютно всем, даже себе подобным. В основном мы едим говядину и баранину, так как они питаются травой.

- Как вы относитесь к русским национальным праздникам?

- Я вырос в районе, где проживало много русских. Ваша Пасха - это почти то же самое, что и Рамазан. Во время Пасхи можно пить воду, нельзя есть мясо, а всё остальное можно. А у нас не так. До восхода солнца нужно покушать, выпить воды, прочесть молитву (намаз) и всё, до заката солнца тебе нельзя есть и пить абсолютно ничего.

Тот же самый Новый Год… Наш Новый Год (Новруз) - это 21 марта, но мы тоже отмечаем и 31 декабря. То же самое, никакого негатива к этому празднику у нас нет. У нас тоже все наряжают ёлки. У меня дома есть искусственная ель, и каждый год я покупаю живую. А что касается самих русских, русские лентяи жалуются только на то, что мы приезжаем и отбираем у них работу, а в чём проблема? Идите, работайте.

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