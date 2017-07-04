Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет

Дети в возрасте от 7 до 11 лет могут ездить на задних сиденьях без автокресел, но с пристегнутыми ремнями безопасности.

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах, касающихся перевозки детей в автомобилях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Данный документ запрещает оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие взрослых.



Предполагается, что новые изменения в ПДД будут способствовать предотвращению случаев, когда детей оставляли в опасности, связанной с перегреванием, переохлаждением, испугом и т.п.





Кроме того, изменились и правила перевозки детей. Теперь водители при езде с ребенком в возрасте до 7 лет обязаны будут использовать специальные автокресла. Следует заметить, что ранее правила фактически позволяли автомобилистам использовать в качестве удерживающих устройств иные устройства, позволяющие пристегнуть ребенка. Например, это могли быть адаптеры ремня безопасности и так называемые бустеры. Однако эксперты неоднократно говорили о том, что должный уровень безопасности они не обеспечивают.



Отметим, что дети в возрасте от 7 до 11 лет могут ездить на задних сиденьях без автокресел, но с пристегнутыми ремнями безопасности. При перевозке ребенка на переднем сиденье, кресло должно быть в любом случае.



Также новые правила запрещают перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла