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Общество

В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта

Будет организован объезд
Фото: ravid.ru Фото: ravid.ru
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

В среду, 5 июля, с 08.00 до 13.00 во Владивостоке будет ограничено движение и парковка автотранспорта по улице Корабельная Набережная от дома № 1 до пересечения со Светланским переулком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда.

ГИБДД обращает особое внимание водителей большегрузного транспорта: движение с Владивостокского морского торгового порта в утренние часы и до окончания мероприятия будет ограничено.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы. Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам: во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов. Автотранспорт припаркованный с нарушением ПДД РФ будет эвакуирован.

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