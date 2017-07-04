Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье

Пешеходы не пострадали

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 июля, жителей Находки удивил один горе-водитель, сообщает РИА VladNews.

Водитель на Toyota Rav 4 каким-то чудесным образом попал на тротуар. Однако у владельца авто возникла трудность с тем, что он не мог попасть обратно на проезжую часть. Во время движения задним ходом он задел столб, а двигаться в прямом направлении было опасно для пешеходов.

К счастью, из-за нерадивого водителя никто не пострадал.

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