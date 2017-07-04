Для воспитанников пришкольных лагерей во Владивостоке организовали игру

«Владивосток – восточное величие России!»

Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

«Надежда» провели праздничную игровую программу «Владивосток - восточное величие России!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В актовом зале школы № 82 собрались шесть команд из школ № 10, 38, 51, 82, гимназии № 2, центра «Надежда», а также болельщики, которые поддерживали команды дружными аплодисментами. Всего поздравить любимый город с днём

Участникам праздничной игры необходимо было выполнить задания, минуя «станции». На исторической станции «Улицы хранят их имена», например, каждая команда вспоминала и записывала улицы, названные в честь знаменитых и великих людей. На творческой станции «Город моей мечты» нужно было сделать из раздаточного материала коллаж своего города. Также были спортивная станция «Дружная компания», станция юных поэтов «Пою тебя, Владивосток!» и экологическая «Сделаем наш город чистым!». На последней предлагалось разрешить экологическую ситуацию, разобрав по «контейнерам» карточки с изображением отходов. «Бумага», «Пластик», «Стекло», «Метал», «Пищевые отходы» – дети с удовольствием распределили мусор по соответствующим «емкостям».

Пока проходил подсчёт баллов и выявление команд-победителей, ведущий и воспитанники детского танцевального коллектива «Домино» провели с участниками игры танцевальный флэшмоб «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!».

По результатам прохождения станций победителями игры стала команда «Лев» школы № 51, второе место заняла команда «Золотой Рог» школы № 82, а третье – команда «Дружба» гимназии № 2.