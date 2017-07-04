Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек 18:10, 04 июля Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек
Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком 17:53, 04 июля Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком (Эксклюзив)
Массовая авария произошла в Приморье 17:21, 04 июля Массовая авария произошла в Приморье
Новостная лента
Июль, 04 вторник
23:45
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
23:45
Получасовой «апокалипсис»: ливень и гроза во Владивостоке Видео
23:27
Для воспитанников пришкольных лагерей во Владивостоке организовали игру
22:29
Во Владивостоке назовут победителей конкурса по пропаганде ЗОЖ
21:11
Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств Адреса
20:37
Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья
19:26
Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет
18:27
В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта
18:10
Из пожара в Дальнегорске спасли 12 человек
17:59
Горе-водитель перепутал тротуар с проезжей частью в Приморье Видео
17:53
Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком Эксклюзив
17:43
Юрий Трутнев: С нерадивыми инвесторами игорной зоны в Приморье расстанемся по суду
17:32
Седан влетел в дерево во Владивостоке Фото
17:21
Массовая авария произошла в Приморье
17:09
​Владивостокский мусульманин: Я вырос среди русских! Эксклюзив
16:59
На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток-Находка сделают временный объезд
16:45
Во Владивостоке готовятся провести «День Пусана»
16:34
За сутки в Приморье произошло более 80 аварий
16:27
Солнечная и жаркая погода установится в Приморье
16:21
Губернатор Приморья отправился в Находку «дышать угольной пылью»
16:12
Во Владивостоке задержан вор
15:59
В Приморье увеличилось количество рыбопромысловых судов
15:44
В среду во Владивостоке ожидается жаркий день
15:35
Гимнасты из Владивостока выиграли 2 миллиона Видео
15:22
Во Владивостоке возле Генконсульства США голая женщина решила устроить променад
15:11
Приморская филармония прощается со зрителями
15:03
Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП на Патрокле Фото
14:49
Школы и детские сады Владивостока продолжают готовить к новому учебному году
14:38
Размороженная рыба была отправлена из Владивостока в Благовещенск
14:37
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам
14:27
При лобовом столкновении джипа и микроавтобуса в Приморье погибли два человека Фото
14:16
Первый электронный больничный выдали в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4157 (96) от 04 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Лето и праздники благоустройства и ремонта не отменяют
И даже чжурчжэней снабжали китайцы
Приморью скидки на электричество не светят
Детей учили не есть то, что растет не для еды
Казаков и курсантов отправят в Хабаровск. Автопробегом
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Для воспитанников пришкольных лагерей во Владивостоке организовали игру

«Владивосток – восточное величие России!»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 04 июля , РИА Vladnews.

«Надежда» провели праздничную игровую программу «Владивосток - восточное величие России!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В актовом зале школы № 82 собрались шесть команд из школ № 10, 38, 51, 82, гимназии № 2, центра «Надежда», а также болельщики, которые поддерживали команды дружными аплодисментами. Всего поздравить любимый город с днём

Участникам праздничной игры необходимо было выполнить задания, минуя «станции». На исторической станции «Улицы хранят их имена», например, каждая команда вспоминала и записывала улицы, названные в честь знаменитых и великих людей. На творческой станции «Город моей мечты» нужно было сделать из раздаточного материала коллаж своего города. Также были спортивная станция «Дружная компания», станция юных поэтов «Пою тебя, Владивосток!» и экологическая «Сделаем наш город чистым!». На последней предлагалось разрешить экологическую ситуацию, разобрав по «контейнерам» карточки с изображением отходов. «Бумага», «Пластик», «Стекло», «Метал», «Пищевые отходы» – дети с удовольствием распределили мусор по соответствующим «емкостям».

Пока проходил подсчёт баллов и выявление команд-победителей, ведущий и воспитанники детского танцевального коллектива «Домино» провели с участниками игры танцевальный флэшмоб «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!».

По результатам прохождения станций победителями игры стала команда «Лев» школы № 51, второе место заняла команда «Золотой Рог» школы № 82, а третье – команда «Дружба» гимназии № 2.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке назовут победителей конкурса по пропаганде ЗОЖ
22:29, 04 июля 2017 Во Владивостоке назовут победителей конкурса по пропаганде ЗОЖ

Их ждут ценные подарки

Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств
21:11, 04 июля 2017 Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты благоустройства общественных пространств

Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территории

Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья
20:37, 04 июля 2017 Северокорейская ракета опять пролетела недалеко от Приморья

ПВО России проследили ее траекторию

Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет
19:26, 04 июля 2017 Поправки в ПДД: в России изменились правила перевозки детей до 7 лет

Дети в возрасте от 7 до 11 лет могут ездить на задних сиденьях без автокресел, но с пристегнутыми ремнями безопасности.

В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта
18:27, 04 июля 2017 В центре Владивостока будет ограничено движение и парковка автотранспорта

Будет организован объезд

Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком
17:53, 04 июля 2017 Администрация Владивостока прокомментировала скандал с частным перевозчиком

Договоры с 14 компаниями были заключены прошлой весной

На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток-Находка сделают временный объезд
16:59, 04 июля 2017 На время строительства транспортной развязки на дороге Владивосток-Находка сделают временный объезд

С момента начала строительства уже отсыпано более 800 тысяч кубометров грунта